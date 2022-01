Fotografije dneva (20. 01.)

Odpri galerijo

Stranka se striže v koncertni dvorani v Amsterdamu. Muzeji in koncertne dvorane protestirajo proti vladnim pravilom, ki dovoljujejo, da so fitnes centri in frizerji ponovno odprti, medtem ko morajo muzeji in koncertne dvorane ostati zaprti zaradi omejitev zaradi koronavirusa. Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters