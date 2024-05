Fotografije dneva (22. 5.)

Odpri galerijo

Prebivalci v Amritsarju držijo plakate z napisom »Brez vode ni volilnega glasu« in vedra, s katerimi protestirajo zaradi neustrezne oskrbe z vodo. V odročni indijski vasi v Himalaji so odprli volišče za edino tam živečo petčlansko družino. Volilni uradniki so do vasi potovali sedem ur. V Indiji, ki ima skoraj milijardo volilnih upravičencev, ki glasujejo na več kot milijonu volišč, parlamentarne volitve potekajo v sedmih fazah. Začele so se 19. aprila, potekale pa bodo do 1. junija. Foto: Narinder Nanu/Afp