Pirc Musar: Samo Ukrajina lahko odloči, kakšen mirovni sporazum je sprejemljiv

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob današnjem začetku mirovne konference za Ukrajino v Švici izrazil upanje, da se bo čim prej začrtala pot do pravičnega in trajnega miru za Ukrajino. Predsednica Švice Viola Amherd pa je poudarila, da bi lahko delegacije na konferenci pripravile podlago za neposredne pogovore med Ukrajino in Rusijo.

»Verjamem, da bomo na konferenci priča pisanju zgodovine. Vse, o čemer se bomo danes dogovorili, bo del mirovnega procesa,« je dejal Zelenski in dodal, da lahko države s skupnimi močmi ustavijo vojno in vzpostavijo pravičen mir, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Cilj konference je začrtati pot do pravičnega in trajnega miru za Ukrajino v skladu z mednarodnim pravom.

Predsednica Švice Amherd je medtem pojasnila, da bi lahko delegacije na konferenci pripravile podlago za neposredne pogovore med Ukrajino in Rusijo. »Zato smo tukaj,« je nadaljevala in napovedala, da bi lahko v prihodnje potekale podobne mirovne konference, na katerih bi sodelovala tudi Rusija.

»Tukaj na Bürgenstocku se ne bomo mogli pogajati ali razglasiti miru za Ukrajino, želimo pa spodbuditi proces za pravičen in trajen mir ter sprejeti konkretne ukrepe v tej smeri,« je še dodala.

Scholz: ne potrebujemo narekovanega miru

Na konferenci v Bürgenstocku ob Luzernskem jezeru sodeluje okoli 90 držav, tudi Slovenija, medtem ko Rusija nanjo ni bila povabljena. Cilj konference je začrtati pot do pravičnega in trajnega miru za Ukrajino v skladu z mednarodnim pravom.

Tekom dneva bo potekalo plenarno zasedanje, na katerem bodo sodelovale vse delegacije. V nedeljo pa bodo države v delovnih skupinah podrobno obravnavale tri teme, in sicer jedrsko varnost, svobodo plovbe in prehransko varnost ter humanitarni vidik.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v petek predstavil ruske pogoje za končanje vojne v Ukrajini. Ti vključujejo umik ukrajinske vojake iz regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki si jih je Moskva nezakonito priključila, in opustitev prizadevanj Kijeva za vstop v zvezo Nato.

Na konferenci v Bürgenstocku ob Luzernskem jezeru sodeluje okoli 90 držav, tudi Slovenija, medtem ko Rusija nanjo ni bila povabljena. FOTO: Alessandro Della Valle via Reuters

Ukrajina, ki končanje vojne med drugim pogojuje z umikom ruske vojske z vseh ukrajinskih ozemelj, vključno s polotokom Krim, je predloge Putina označila za žaljive.

Nemški kancler Olaf Scholz je danes opozoril, da skuša Putin s predlogi narekovati pogoje za mir v Ukrajini. »Ne potrebujemo narekovanega miru, temveč pravičen mir, ki bo upošteval ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine,« je dejal ob koncu vrha sedmih najrazvitejših gospodarstev sveta (G7).

Do Putinovih predlogov je bila kritična tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. »Kot pogajalski predlog se mi ne zdi posebej učinkovito, da bi Ukrajini rekli, da se mora umakniti iz Ukrajine,« je poudarila in predloge označila za propagando.