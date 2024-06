Peter Pellegrini prisegel na položaj slovaškega predsednika

Peter Pellgrini, tesen zaveznik slovaškega premierja Roberta Fica, je po zmago na aprilskih volitvah danes prisegel na položaj predsednika Slovaške. Obljubil je poenotenje močno politično razdeljene države, ki jo je nedavno pretresel še napad na predsednika vlade.

Pellegrini je na položaj prisegel pred poslanci, na slovesnosti v poslopju nacionalne filharmonije v Bratislavi. Njegove predhodnice Zuzane Čaputove na prisegi ni bilo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je v govoru dejal 48-letni politik, politika ne sme deliti Slovakov in ne sme postati motor negativnih in uničujočih čustev. Opozoril je na »zid v glavah«, ki trenutno deli prebivalce države in ki ga je že umazala kri.

»Če ne želimo dodatne krvi, moramo ta zid skupaj podreti,« je dejal Pellegrini, ki je imel v mislih poskus atentata na Fica, ki se je zgodil sredi maja. Premier je nedavno sicer naznanil, da bo konec junija najverjetneje sposoben znova normalno opravljati dolžnosti.

Novi predsednik je obljubil, da bo poenotil državo, ki jo med drugim pestijo delitve med Rusiji naklonjeno trenutno vlado in prozahodno opozicijo.

Malo pred svojim prvim odhodom v tujino - v ponedeljek se bo namesto Fica udeležil neformalnega srečanja voditeljev članic EU - je zagotovil tudi, da bo Slovaška ostala trden del Evropske unije in zveze Nato, nikoli pa da je tam ne bo strah govoriti s svojim glasom.

Pellegrini je v začetku aprila v drugem krogu volitev s 53 odstotki glasov premagal nekdanjega zunanjega ministra Ivana Korčoka.

Čaputova se kljub priljubljenosti ni odločila potegovati za drugi mandat.

V predvolilni kampanji je bila močno prisotna Ukrajina, glede katere Pellegrini zagovarja previden pristop do dostave orožja Kijevu in je pri tem skladen s politiko premierja Fica.

Čeprav je vloga predsednika države na Slovaškem večinoma protokolarna, tudi ratificira mednarodne pogodbe, imenuje najvišje sodnike in je vrhovni poveljnik oboroženih sil. Ima tudi možnost veta na zakone, ki jih je sprejel parlament.

Poleg tega lahko pomembno omejuje delovanje predsednika vlade, ki prihaja iz nasprotnega političnega tabora. To je dokazala tudi odhajajoča predsednica Čaputova, ki je v zadnjih mesecih svoja omejena pooblastila izkoristila predvsem za to, da Fico svojega programa ni mogel izvajati tako hitro, kot bi želel. S prihodom Pellegrinija bo ta zavora pri delovanju trenutne vlade najverjetneje odpravljena.