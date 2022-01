Fotografije dneva (25. 01.)

Odpri galerijo

Gasilci v Antananarivu iščejo morebitne preživele pod ruševinami, potem ko se je po močnem deževju parkirišče z več avtomobili zrušilo na hiše. Reševalci so pod ruševinami našli pet trupel (štiri otroke in enega odraslega), iščejo pa še dve pogrešani osebi. Antananarivo in več drugih regij na Madagaskarju so prizadele močne tropske nevihte, ki so povzročile 34 smrtnih žrtev in prizadetih več kot 62.000 ljudi. Foto: Rijasolo/Afp