Fotografije dneva (27. 6.)

Odpri galerijo

Vrhovno sodišče ZDA je v petek razveljavilo pravico do splava s seizmično sodbo, ki je razblinila pet desetletij ustavne zaščite in spodbudila več desno usmerjenih zveznih držav k takojšnji prepovedi tega postopka. Po razsodbi, ki je odpravilo ustavno pravico do umetne prekinitve nosečnosti, se v nekaterih zveznih državah že zapirajo klinike, kjer izvajajo oziroma so izvajali splave. Razsodba je sprožila množične proteste. Foto: Jason Connolly/Afp