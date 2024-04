Fotografije dneva (30. 4.)

Odpri galerijo

Študenti zasedajo propalestinski tabor »Gaza Solidarity Encampment« na zelenici Univerze Columbia v New Yorku. Na Univerzi Columbia, ki je epicenter vala propalestinskih protestov po ameriških kampusih, so se včeraj povečale napetosti, saj so oblasti napovedale prekinitev pogovorov s študenti in pozvale k odstranitvi njihovega tabora z območja univerze. Foto: Timothy A. Clary/Afp