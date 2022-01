Fotografije dneva (7. 01.)

Odpri galerijo

Pogled na baziliko kolumbijskega narodnega svetišča Matere Božje Las Lajas. Katoliška cerkev je bila zgrajena leta 1754 in od takrat večkrat obnovljena. Nahaja se ob reki Guáitara. Bazilika stoji na mestu, kjer se je po legendi Devica Marija prikazala domačinki in njeni gluhonemi hčerki, ki je slednjo pozdravila in po njeni smrti čudežno oživila. Foto: Joaquin Sarmiento/Afp