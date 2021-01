Fotografije dneva (7. 1.)

Odpri galerijo

V nasilnem vdoru trumpovih privržencev na poslopje ameriškega kongresa so umrle štiri osebe, med katerimi je ženska, ki je umrla, ko je množica skušala vdreti skozi zabarikadirana vrata kongresne dvorane, pred katerimi so bili policisti. Žensko so odpeljali v bolnišnico, a je tam podlegla poškodbam. Policija je aretirala najmanj 50 ljudi, zaplenila več kosov orožja in odkrila dve bombi. Eno pred sedežem demokratske stranke v Washingtonu, druga pred sedežem republikanske stranke. Na območju kongresa so v vozilu odkrili tudi puško in molotovko. FOTO: Drew Angerer/Afp