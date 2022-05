Fotografije dneva (9. 5.)

Odpri galerijo

Iz nekdanje jeklarne Azovstal v Mariupolju, ki jo že več tednov oblegajo ruske sile, so evakuirali vse ženske, otroke in starejše. »Predsednikov ukaz je bil izvršen - vse ženske, otroci in starejši so bili evakuirani iz Azovstala. Ta del humanitarne misije v Mariupolju je zaključen,« je danes sporočila namestnica premierja Irina Vereščuk. Proruski uporniki v Donecku pa so sporočili, da so iz Azovstala danes uspešno evakuirali še 50 civilistov. Glede na navedbe poveljnika polka Vostok Aleksandra Hodarkovskega so ukrajinski borci prišli z belo zastavo na cesto in jim predali civiliste. Foto: Dimitar Dilkoff/Afp