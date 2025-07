Fotografije tedna

Galerija

Aktivisti, prekriti z umetno krvjo, protestirajo proti bikoborbam in teku z biki med demonstracijami, ki sta jih 5. julija 2025 na predvečer praznika San Fermin v španskem mestu Pamplona sklicali skupini za etično ravnanje z živalmi (PETA) in Anima Naturalis. Na deset tisoče ljudi se vsako leto udeleži teden dni trajajočega festivala San Fermin. Vsak dan ob 8. uri zjitraj se izpusti šest bikov, ki tečejo iz svoje ograde do arene na 850 metrov dolgi progi, medtem ko se tekači trudijo ostati blizu bikov, ne da bi padli. Foto: Ander Gillenea/Afp