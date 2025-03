Francoski jedrski dežnik bi lahko varoval tudi Evropo

V nadaljevanju preberite:

Ugašanje čezatlantskega zavezništva in čedalje večja ugibanja o tem, ali so ZDA pod Donaldom Trumpom še stoodstotno predane načelu kolektivne obrambe, je sprožilo razpravo o širitvi francoskega jedrskega ščita tudi na druge evropske zaveznice. Francoski predsednik Emmanuel Macron se je za to možnost zavzel tudi med sredinim večernim televizijskim nagovorom domači javnosti, s poudarkom, da se »o prihodnosti Evrope ne bi smelo odločati v Washingtonu ali Moskvi«.