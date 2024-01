Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

9.49 Hezbolah v odzivu na smrt vodje Hamasa raketiral izraelske položaje

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je danes sporočilo, da je izstrelilo več kot 60 raket na izraelsko vojaško oporišče na severu Izraela. Obstreljevanje severnega Izraela je Hezbolah označil kot svoj prvi odgovor na uboj drugega moža skrajnega palestinskega gibanja Hamas Saleha al Arurija v začetku tedna v Bejrutu.

Hezbolah je v izjavi zapisal, da je v okviru začetnega odziva na atentat vodilnega moža Hamasa Saleha al Arurija danes na izraelsko vojaško bazo Meron izstrelil 62 različnih vrst izstrelkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih izraelske vojske so davi identificirali približno 40 izstrelitev raket z libanonskega ozemlja, izraelske sile pa so v odzivu kmalu zatem napadle celico, odgovorno za nekatere od teh izstrelitev.

Sirene za zračni napad so se sprožile v krajih in mestih v severnem Izraelu, pozneje pa tudi na Golanski planoti, ki jo zaseda Izrael, poroča AFP. Od izbruha vojne med Izraelom in Hamasom so se na izraelsko-libanonski meji okrepili spopadi med izraelskimi silami in proiranskim Hezbolahom, ki velja za zaveznika Hamasa.

Torkov uboj namestnika vodje Hamasa Arurija v predmestju libanonske prestolnice Bejrut, ki ga je Hamas pripisal Izraelu, je sprožil bojazni pred nadaljnjim stopnjevanjem sovražnosti. Izrael sicer uradno ni prevzel odgovornosti za atentat.

8.35 ZN: Gaza po treh mesecih izraelskih napadov kraj smrti in obupa

Izrael nadaljuje napade na območje Gaze, med drugim tudi na jugu enklave, kamor so se v zadnjih tednih zatekli tisoči Palestincev, ki so poskušali pobegniti pred napadi, poročajo tuje agencije. Združeni narodi so opozorili, da je območje Gaze po treh mesecih napadov postalo kraj smrti in obupa ter neprimerno za bivanje.

»Tri mesece po začetku napadov je Gaza postala kraj smrti in obupa,« je v petek opozoril koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths. Bombardirana so bila celo območja, kamor so se civilisti preselili na zahtevo Izraela, tarča napadov so bile tudi zdravstvene ustanove, je opozoril, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekaj bolnišnic, ki še delno delujejo, preplavljajo obupani ljudje, ki iščejo zaščito, je opozoril. »Zadnjih 12 tednov je bilo travmatičnih, zlasti za otroke,« je poudaril koordinator ZN za nujno pomoč. »Brez hrane. Brez vode. Brez šole. Ničesar razen groznih zvokov vojne, dan za dnem. Območje Gaze je postalo neprimerno za bivanje,« je dejal.

Opozoril je tudi, da se v prenatrpanih zavetiščih širijo nalezljive bolezni, sredi tega kaosa pa vsak dan rodi okoli 180 Palestink. Ljudje se po njegovih besedah soočajo z najvišjo stopnjo negotovosti glede hrane. V enklavi je bilo v zadnjem dnevu ubitih več kot 160 ljudi. Po podatkih zdravstvenih oblasti v Gazi je bilo od začetka vojne med Izraelom in Hamasom na območju Gaze ubitih 22.600 ljudi.