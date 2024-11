Zaradi korupcije aretirali zdravstvenega ministra, Plenković ga je že razrešil

Hrvaška policija je davi med akcijo nacionalnega policijskega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) začela hišno preiskavo na domu ministra za zdravstvo Vilija Beroša in ga tudi pridržala, poroča Jutarnji list. Poleg Beroša po pisanju časnika preiskuje tudi nekatere zdravnike in direktorje bolnišnic, nekatere so prav tako pridržali.

Aretacije in preiskave so po navedbah hrvaške policije rezultat preiskave, ki jo je pred tem izvedel Uskok. »Omenjena dejanja se izvajajo na območju Zagreba in Skradina ter se nanašajo na več oseb, med katerimi je tudi visoki državni uradnik, za katere obstaja utemeljen sum, da so storile kazniva dejanja korupcije,« so sporočili. Dodali so, da bodo po zaslišanju osumljencev sprejeli odločitev o nadaljnjih ukrepih.

Ministra so tudi pridržali in odpeljali na zaslišanje. FOTO: Ranko Šuvar/Cropix

Kot poroča portal Jutarnjega lista, je razlog nakup mikroskopov za nevrokirurgijo, ki so bili preplačani. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Večernji list, so osumljene tri osebe, in sicer za prejemanje in dajanje podkupnine. Opremo naj bi kupovali poceni in jo po znatno višji ceni prodajali javnim bolnipnicam. Kot še neuradne informacije navaja Večernji list, gre za opremo, katere nakup ni bil načrtovan v redsnem procesu nabave, ampak neposredno z odlokom Vilija Beroša. Med osumljenci je domnevno nevrokirurg in lastnik zasebne poliklinike Krešimir Rotim, pridržali pa so menda tudi direktorja družbe Medical Innovation Solutions Saša Pozderja, preiskave pa menda potekajo tudi pri Gordanu Roiću na kliniki za otroške bolezni.

Premier Andrej Plenković je ministra razrešil takoj, ko se je razvedelo, da so ga aretirali, in za vršilko dolžnosti imenoval Ireno Hrstić ter napovedal sestanek koalicije.