Hrvaški brzovlak proti schengnu

Da bo pozitivna odločitev o vstopu Hrvaške v schengen decembra sprejeta, skoraj ni več dvomov. Vsi postopki, ki so predvideni, se končujejo. V naslednjem koraku bo evropski parlament na novembrskem zasedanju izrekel pozitivno mnenje o Hrvaški.

Zadnja odločitev bo nato sprejeta decembra v svetu EU, instituciji držav članic. O vstopu Hrvaške bodo glasovale le države, ki so članice tako EU kot schengna. Odloča se s soglasjem. Še vedno je precej negotovosti, kaj se bo zgodilo z Bolgarijo in Romunijo, ki sta v čakalnici za zadnjo odločitev sveta EU že več kot desetletje.

V nizozemskem parlamentu so prejšnji teden sprejeli resolucijo z zahtevo do vlade, naj se postavi proti pristopu Bukarešte in Sofije v schengnu. Nasprotovanje je povezano predvsem z vladavino prava, korupcijo in organiziranim kriminalom v obeh državah.