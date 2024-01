Hutijevci širijo seznam tarč v Rdečem morju na ameriške in britanske ladje

V nadaljevanju preberite:

Napete varnostne razmere na območju Rdečega morja ne kažejo znamenj umirjanja. Nedavno bombardiranje položajev jemenskih hutijcev, ki so ga ZDA izvedle z zavezniki, ni odvrnilo novih napadov na mednarodne tovorne in vojaške ladje. O najnovejšem so danes poročali iz Adenskega zaliva, kjer je raketa, izstreljena iz smeri Jemna, zadela bok tovorne ladje v ameriški lasti.