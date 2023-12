Inavguracija v Buenos Airesu je lahko kažipot za celino

V nadaljevanju preberite:

V Argentini imajo novega predsednika. Na prvi pogled je po dolgi in neuspešni skorumpirani vladavini peronistov, njihovih sopotnikov in sodobnikov vse novo. Podobni preskoki so se dogajali že velikokrat v polpretekli zgodovini, nikoli pa niso prinesli vsebinskih premikov in izhoda iz večne krize, korupcija je bila vedno močnejša od načel.

Za vso celino zelo pomembna država velikanskih, toda nikoli izkoriščenih bogastev, je padala iz krize v krizo, iz diktature v diktaturo, iz ene neuspešne vlade v drugo. Nezadovoljstvo z revščino in brezizhodnostjo so Argentinci pokazali tako, da so za predsednika izvolili najbolj nepredvidljivo figuro na politični sceni, skrajneža Javierja Mileia.