V streljanju v prostorih FedExa umrlo osem ljudi

V ameriškem mestu Indianapolis je bilo v strelskem napadu v četrtek zvečer ubitih najmanj osem ljudi, je po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdila tamkajšnja policija. Več oseb so prepeljali v bolnišnico. Domnevni napadalec je storil samomor.



Do streljanja je prišlo v prostorih podjetja FedEx v bližini mednarodnega letališča, po navedbah policije pa naj bi napadalec nato storil samomor, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vse žrtve so našli na območju podjetja, več ljudi so prepeljali v bolnišnico, je pojasnila tiskovna predstavnica policije Genaea Cook.



Eden od zaposlenih je za televizijo Wish povedal, da je bil ravno v službi, ko je videl moškega, ki je začel streljati. V rokah naj bi imel neke vrste avtomatsko puško. Zaposleni so se ob prvih strelih začeli skrivati. Tiskovni predstavnik podjetja FedEx je potrdil incident v njihovih prostorih. »Varnost je naša prednostna naloga in vse naše misli so s prizadetimi,« so sporočili.



V zadnjih tednih so bili v ZDA priča več strelskim napadom. Konec prejšnjega meseca so bili v streljanju na jugu Kalifornije ubiti štirje ljudje, med njimi otrok. V Koloradu pa je bilo marca ubitih deset ljudi v streljanju v trgovini.

Komentarji: