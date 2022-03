Iskanje kompromisa za končanje vojne bo dolgotrajno

Če se v zadnjem trenutku ni zgodil obrat ali odpoved, se bodo jutri v Istanbulu začela dvodnevna mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino. Predsednika obeh držav – pobudo, da bi se to zgodilo, so dali v Ankari – Vladimir Putin in Volodimir Zelenski se pogajanj ne bosta udeležila. Delegaciji držav v vojni bosta – tako kot pred tremi tedni – v Turčiji vodila zunanja ministra Sergej Lavrov in Dmitro Kuleba.

Pogajalska izhodišča uradno ostajajo skrivnost, toda ključne teme, o katerih se bodo jutri in v sredo v Istanbulu v kontekstu zaustavitve vojne pogovarjali ukrajinski in ruski pogajalci, so bolj ali manj jasne.

Ukrajinski predsednik Zelenski je že ta konec tedna – tudi v pogovoru z ruskimi novinarji – dejal, da se je Ukrajina pripravljena pogovarjati o nevtralnosti, kar dejansko pomeni, da se Kijev odpoveduje morebitnemu članstvu v Natu. To ni novica. Prav tako tudi ne, da Ukrajina ne namerava biti »jedrska država« in da ne namerava ponovno uvesti ruščine kot uradnega jezika.

Ukrajina seveda zahteva takojšen umik ruskih sil in ohranitev ozemeljske celovitosti. Uradno vključujoč tako polotok Krim, ki (si) ga je Rusija pripojila pred osmimi leti, kot območje Donbasa, kjer tamkajšnje proruske oblasti nameravajo izvesti referendum.