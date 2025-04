Italija migrante deportirala v Albanijo: »Z ladje so prišli vklenjeni«

Iz pristanišča Brindisi so danes z ladjo italijanske vojne mornarice Libra proti Albaniji prepeljali skupino 40 migrantov, katerih prošnje za azil so bile v Italiji zavrnjene, je objavilo notranje ministrstvo v Rimu. Namestili jih bodo v doslej praznem centru v Gjaderu, ki ga namerava italijanska vlada uporabljati za repatriacijo migrantov.

To potezo Rima je spremljala tudi evropska poslanka Demokratske stranke Cecilia Strada, ki jo navaja italijanska tiskovna agencija Ansa. Sporočilo je objavila tudi na družbenih omrežjih.

Z vklenjenimi rokami

»Izkrcali so se vklenjeni,« je navedla in dodala, da zaenkrat nimajo informacij o tem, iz katerih centrov za begunce v Italiji so jih deportirali. Navedla je tudi, da ni jasno, kakšen je njihov pravni položaj, in presodila, da služi deportacija predvsem vladnemu prepričevanju italijanskih volivcev, da je zapravljanje javnega denarja za ureditev zaenkrat praznih centrov v Albaniji upravičeno.

Situacijo teh deportirancev je označila za »skrivnostno pravno nočno moro«. Ni namreč znano, po kakšnem kriteriju so jih izbrali, niti, koliko časa bodo v Albaniji oziroma kakšen je njihov pravni status.

Prihod italijanske vojaške ladje Libra z migranti v albanski Shengjin. FOTO: Florion Goga/Reuters

Sodišča doslej preprečila premeščanja v Albanijo

Gre za prvo skupino migrantov, deportirano v Albanijo v skladu z odlokom vlade s konca marca, ki dovoljuje premestitev ne le prosilcev za azil, prestreženih na morju, ampak tudi migrantov brez urejenega statusa.

Na krovu ladje Libra je bilo 40 migrantov različnih narodnosti: bili naj bi iz Tunizije, Egipta, Moldavije, Bangladeša, Pakistana, Gruzije in Nigerije.

Tako Gjader kot tudi center v Shengjinu sta sicer trenutno prazna. Italijanska sodišča so namreč pred tem vladi večkrat preprečila namestitev prosilcev za azil v obeh lani odprtih sprejemnih centrih.

FOTO: Adnan Beci/AFP

Premeščanje spremljali protesti

Vlada pod vodstvom premierke Giorgie Meloni se je zato odločila, da ju bo spremenila v centra za repatriacijo migrantov. Levičarske skupine so v Brindisiju protestirale proti načrtovanemu premeščanju migrantov v Albanijo. »Ta deportacija je dodaten dokaz neuspeha migracijske politike te desničarske vlade, ki zdaj želi zapolniti prazne migrantske centre v Albaniji,« je dejala zveza lokalnih sindikatov COBAS.

Meloni je novembra 2023 z albanskim kolegom Edijem Ramo podpisala sporazum o odprtju dveh sprejemnih centrov na albanskih tleh s ciljem zmanjšanja migracijskega pritiska.

V skladu z načrtom bi prošnje za azil migrantov, ki so jih italijanski organi prestregli v Sredozemskem morju na poti v Evropo in prepeljali v Albanijo, obravnavali zunaj EU, vendar so sodniki to v preteklih mesecih preprečili.