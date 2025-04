Ponudba za Kanin, ki je ni bilo mogoče zavrniti

V nadaljevanju preberite:

Čeprav smo že globoko v pomladi in se večina gorskih centrov že pripravlja na poletno sezono, je na Kaninu v teh dneh še več kot dva metra snega. A smučišče je že drugo zimo zapored zaprto, zato se po njegovih strminah preganjajo le še turni smučarji, ki se na vrh iz bovške ali italijanske strani povzpnejo peš.

A ta teden se je prižgalo novo upanje, da bi naše najvišje smučišče vendarle lahko še kdaj obratovalo. Bovški občinski svetniki so ta teden namreč gostili že tretje vlagatelje, ki so v zadnjem letu dni izrazili interes za vlaganje in s tem oživitev zaprtega smučišča Kanin.