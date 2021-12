Italijanski parlament dokončno uzakonil prenos lastništva Narodnega doma

Italijanski parlament je z nocojšnjo uzakonitvijo vladne uredbe prižgal zeleno luč za pričetek postopka vračanja tržaškega Narodnega doma slovenski manjšini v Italiji, poroča Primorski dnevnik.

Sprejetje vladnega sklepa je vlada Maria Draghija v poslanski zbornici (sklep je pred dnevi odobril senat) vezala na zaupnico, ki je bila izglasovana z zelo široko večino.

Z zaupnico, ki je bila pričakovana, je vlada močno omejila debato o večnamenski uredbi in hkrati izničila vseh 46 popravkov, vključno s tistim o črtanju člena o Narodnem domu, ki sta ga predlagala poslanca Francesco Sapia in Andrea Colletti, člana mešane parlamentarne skupine, ki sta bila izvoljena na listi Gibanja 5 zvezd, dodaja tržaški časopis.

V rimski poslanski zbornici so uzakonili uredbo le šest dni pred zapadlostjo, z zaupnico pa niso želeli tvegati zavlačevanj in zamud, saj sklep vsebuje tudi vrsto pomembnih ukrepov v boju proti pandemiji. Uredba sicer spreminja člen zaščitnega zakona za slovensko manjšino, ki se nanaša na vračanje narodnih domov Slovencem.

Parlament je tako izpolnil obvezo iz spomenice, ki je bila podpisana ob lanski stoletnici požiga Narodnega doma pod pokroviteljstvom predsednikov Slovenije in Italija, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle.

Slovenski Narodni dom v Trstu je bil zgrajen leta 1904 in je bil za tisti čas edinstven večnamenski dom, ki je bil z gospodarskega vidika v celoti samozadosten. Večnamenski dom je stal na takratnem osrednjem Vojaškem trgu. Načrt za masivno stavbo je izdelal arhitekt Maks Fabiani.

Pripadniki italijanskih fašističnih in nacionalističnih skupin so Narodni dom 13. julija 1920 napadli in požgali. Še isti dan so se znesli tudi nad 21 drugimi slovenskimi in slovanskimi ustanovami v Trstu.

V Trstu so lani prav ob 100. obletnici fašističnega požiga ob prisotnosti predsednikov obeh držav podpisali dokument o prenosu lastništva Narodnega doma v roke slovenske manjšine.