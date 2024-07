Izbrane besede za Bidna, o katerih lahko Trump le sanja

Umik Joeja Bidna iz ameriške predsedniške tekme ni bil posebno presenečenje. Mediji so bili nanj pripravljeni z vnaprej napisanimi članki, dovolj časa za iskanje pravih besed ob precedenčnem izstopu iz boja za vnovičen mandat v Beli hiši so imeli tudi svetovni voditelji, ki so svoja sporočila 46. predsedniku Združenih držav Amerike sporočali pred omrežja X, istega kanala prek katerega je v nedeljo sam najavil prelomno novico. V zapisih, ki so mestoma zveneli kot politična osmrtnica, so izpostavili predvsem dosežke njegovega mandata. Pri tem so težko skrivali naklonjenost do demokratskega predsednika, ki pri mnogih od njih zbuja več simpatij kot republikanski kandidat Donald Trump.

Nemški kancler Olaf Scholz je poudaril, da je »prijatelj« Joe Biden dosegel veliko tako za svojo državo kot tudi za Evropo in svet. »Po njegovi zaslugi je čezatlantsko sodelovanje tesno, Nato močan, ZDA pa so za nas dober in zanesljiv partner,« je zapisal voditelj največje članice Evropske unije in dodal, da si odločitev, da ne bo več kandidiral, »zasluži priznanje«.

Nemški kancler Olaf Scholz: Bidnova odločitev, da ne bo več kandidiral, si zasluži priznanje. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Britanski premier Keir Starmer: Predsednik je poskušal postaviti interese ameriškega ljudstva na prvo mesto. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Podobno se je odzval tudi španski premier, ki je Bidnovovo potezo označil za »pogumno« in »dostojanstveno«. Spomnil je na gospodarsko krizo po pandemiji covida-19 in napad na kapitol, ki so jih ZDA »zahvaljujoč njegovi odločnosti in vodstvu« premostile, obenem pa je bil Washington v očeh španskega socialista zgled podpore Ukrajini med rusko agresijo.

Irski premier Simon Harris – odhajajoči ameriški predsednik zaradi svojih prednikov do te države goji posebno naklonjenost – je Bidna polaskal kot glas razuma in učinkovitega multilateralizma. »V vseh funkcijah, ki jih je opravljal, je bil strasten delavec za mir na irskem otoku in naša država bo ostala njegova velika dolžnica,« je sporočil Harris.

Poljski predsednik vlade Donald Tusk je pohvalil Bidna, ker je sprejel številne težke odločitve, zaradi katerih so Poljska, ZDA in svet varnejši, demokracija pa močnejša. »Vem, da so vas vodili isti motivi, ko ste objavili svojo končno odločitev. Verjetno najtežjo v vašem življenju,« je poudaril Poljak. Njegov češki pandan Petr Fiala pa je zapisal: »Držim pesti za ZDA, da iz demokratičnega tekmovanja dveh močnih in enakovrednih kandidatov izide dober predsednik.«

»Spoštujem odločitev predsednika Bidna in se veselim najinega sodelovanja med preostankom njegovega mandata,« se je na zasuk v ameriški predsedniški tekmi odzval novi britanski premier Keir Starmer. Predsednik vlade tradicionalno najtesnejše ameriške zaveznice na stari celini je ob tem izrazil prepričanje, da se je Biden iz boja za Belo hišo umaknil, ker je še enkrat v svoji »neverjetni« karieri poskušal postaviti interese ameriškega ljudstva na prvo mesto. Bidnov umik sta pozdravila tudi Starmerjeva konservativna predhodnika na premierskem položaju, Rishi Sunak in Boris Johnson. Slednji je ameriškemu predsedniku čestital za »pogumno odločitev« in tudi za vse njegove dosedanje dosežke. »Vso svojo kariero je bil prepričan atlantist ter prijatelj Združenega kraljestva in v čast mi je bilo delati z njim.«

Bidnu se je za neomajno podporo zahvalil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: Ludovic Marin/Afp

Bidnov umik je po pričakovanjih močno odmeval tudi v Ukrajini, ki je med njegovim mandatom postala žrtev neizzvane ruske agresije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je demokratskemu predsedniku zahvalil za njegovo »neomajno podporo« ter izrazil spoštovanje za »težko, a močno« odločitev o umiku iz tekme za novi mandat. »Vedno bomo hvaležni za vodstvo predsednika Bidna. Podpiral je našo državo v najbolj dramatičnem trenutku v zgodovini, pomagal nam je preprečiti Putinu, da bi okupiral našo državo, in nas vseskozi podpiral v tej strašni vojni.«

Zelenski je dodal, da razmere v Ukrajini in vsej Evropi še naprej ostajajo zahtevne in izrazil upanje, da bodo ZDA z ohranjanjem močnega vodstva tudi v prihodnosti preprečile obrestovanje ruske agresije.