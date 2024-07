Orbán se preizkuša v vlogi Trumpovega kurirja

V nadaljevanju preberite:

Nedavna »mirovna misija« madžarskega premiera Viktorja Orbána, v okviru katere je na lastno pest obiskal Kijev, Moskvo, Peking, nato pa se med vrhom voditeljev Nata ustavil še na Floridi pri zavezniku Donaldu Trumpu, je dvignila veliko prahu in privedla do prvih posledic za madžarsko predsedovanje svetu Evropske unije. A za zdaj nič ne kaže, da je Orbán pripravljen stopiti korak nazaj oziroma omejiti zunanjepolitične ambicije. O tem priča tudi pismo, ki ga je madžarski populist ta teden naslovil na evropske voditelje in se v njem razpisal o domnevnih načrtih Donalda Trumpa za končanje vojne v Ukrajini.