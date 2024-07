Šokirana veleposlanica verjame v odpornost ameriške demokracije

Streli, ki so konec tedna odjeknili na političnem zborovanju Donalda Trumpa v Pensilvaniji, so odmevali po svetu, tudi v Sloveniji, kjer ameriška veleposlanica Jamie Lindler Harpootlian končuje mandat. V zadnjem intervjuju pred vrnitvijo domov, ki ga bomo v celoti objavili v prihodnji Sobotni prilogi, je med drugim spregovorila o neuspelem atentatu na republikanskega predsedniškega kandidata in o odpornosti ameriške demokracije.

»Iskreno povedano, ne vem, ali bom kadarkoli lahko razumela oziroma sprejela, kar se je zgodilo,« nam je med pogovorom zaupala veleposlanica, vidno pretresena nad dogodki konca tedna, za katere kaže, da bodo močno zaznamovali preostanek ameriške predsedniške tekme. Jamie Lindler Harpootlian, ki je od leta 2022 v Sloveniji zastopala interese največje svetovne velesile, je podčrtala predvsem nesprejemljivost nasilja na zborovanjih, kamor ljudje pridejo poslušat in izražat politična stališča. »Bilo je šokantno,« je poudarila in izrekla sožalje družinam ubitega in ranjenih udeležencev Trumpovega shoda.

Mislim, da je predsednik Biden konec tedna dal zelo moder nasvet, da moramo omiliti retoriko, drug drugega spoštovati in drug z drugim ravnati dostojanstveno. veleposlanica Jamie Lindler Harpootlian

Prvi dan republikanske konvencije v Milwaukeeju je zaznamovala tudi okrepljena varnost. FOTO: Brendan Smialowski/Afp

Ameriški predsednik Joe Biden med nagovorom državljanom ZDA po napadu na Donalda Trumpa. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Prvi atentat na (nekdanjega) ameriškega predsednika po letu 1981 so spremljale skrbi, da je polarizacija v ameriški politiki dosegla nevarno raven in da dolga zgodovina političnega nasilja v ZDA dobiva nadaljevanje. In vendar veleposlanica ne verjame, da je prihodnost mračna. »Vsako nasilje mi povzroča skrbi. Verjamem pa, da je ameriška demokracija vzdržljiva. Čeprav smo se v preteklosti spoprijemali z velikimi izzivi, so ZDA prestale preizkus časa.«

Ne skrbi je tudi za nadaljnji potek predsedniške tekme, do konca katere so še štirje meseci. »Imamo proces, ki mu bomo sledili, to je narava naše demokracije ter ustave. Pred nami so politične konvencije. Mislim, da se namerava nekdanji predsednik Trump ta teden udeležiti republikanske konvencije, demokrati pa bodo konvencijo izpeljali avgusta.«

Veleposlanica je med pogovorom ponovila sporočilo, s katerim se je predsednik Joe Biden po neuspelem atentatu na tekmeca obrnil na Američane. »Mislim, da je predsednik Biden konec tedna dal zelo moder nasvet, da moramo omiliti retoriko, drug drugega spoštovati in drug z drugim ravnati dostojanstveno. Lahko dodam, da je to nekaj, kar morajo ljudje narediti po vsem svetu. Našim otrokom moramo pokazati, kako se vesti, tako da bodo razumeli, kako pomembno je biti spoštljiv drug do drugega.«

V preostanku intervjuja smo se z Jamie Lindler Harpootlian pogovarjali tudi o drugih vprašanjih, ki visijo nad ameriško predsedniško tekmo, vključno s starostjo aktualnega predsednika Bidna, ter skrbeh Slovenije in drugih evropskih držav zaradi sprememb, ki bi jih prinesla menjava oblasti oziroma Trumpov potencialni drugi mandat. Veleposlanica je komentirala tudi prihodnje izzive in priložnosti, ki čakajo državi na dvostranski ravni.