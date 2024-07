Z Bidnom ali brez njega tekma še ni odločena

V nadaljevanju preberite:

Koliko političnega kapitala bo Donald Trump na koncu iztržil iz neuspelega atentata, je še veliko bolj nejasno zaradi negotovega položaja njegovega demokratskega tekmeca Joeja Bidna, na katerega znova pritiskajo, naj se zaradi starosti umakne iz tekme za Belo hišo. Vse več demokratov in strankinih donatorjev je po poročanju zahodnih medijev prepričanih, da 81-letni predsednik po vrsti retoričnih zdrsov, ki so še povečali dvome o njegovih kognitivnih zmožnostih, ne more več prepričati volivcev, da mu bodo novembra zaupali še en mandat na čelu države