Izrael in Hamas sprejela dogovor za več pomoči za Gazo

Izrael in Hamas sta v torek ob posredovanju Katarja in Francije sprejela dogovor, ki predvideva krepitev dostav humanitarne pomoči v Gazo. Izrael je na to pristal v zameno za zagotovitev, da bodo talci v Hamasovem ujetništvu prejeli zdravila, je sporočilo katarsko zunanje ministrstvo.

V skladu z dogovorom bodo zdravila in humanitarna pomoč danes iz katarske Dohe prispela v Egipt, od koder bodo pošiljke nato prepeljali v palestinsko enklavo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na resne zdravstvene težave ujetnikov v Gazi so minuli teden s pismom opozorili člani njihovih družin. Po navedbah Francije, ki je kupila zdravila, so ta namenjena 45 talcem. V enklavi je skupno najmanj 132 talcev, ki jih je islamistično palestinsko gibanje zajelo med vdorom v Izrael 7. oktobra.

FOTO: AFP

Gre za prvi dogovor med Hamasom in Izraelom po izteku enotedenskega premirja konec novembra, med katerim sta strani izmenjali ujetnike. Izrael je v tem času izpustil 240 zaprtih Palestincev, Hamas pa 105 civilistov, večinoma izraelskih državljanov.

Odtlej neprekinjeno poteka izraelska ofenziva v Gazi, med katero je bilo doslej ubitih več kot 24.000 ljudi.