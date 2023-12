Izrael prepričan, da se bliža Hamasov konec

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

7.04 Spopadi danes v osrednjem delu enklave

Izrael nadaljuje bombardiranje Gaze, od koder tudi danes poročajo o spopadih med izraelsko vojsko in pripadniki skrajnega gibanja Hamas. Izraelski obrambni minister Joav Galant je v ponedeljek zvečer izrazil prepričanje, da je gibanje na robu propada, češ da Izrael zavzema njegove še zadnje utrdbe.

Glede na navedbe Hamasa spopadi danes potekajo v osrednjem delu palestinske enklave, očividci pa poročajo o smrtonosnih izraelskih napadih na jugu. V ponedeljek so bili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ti usmerjeni zlasti v mesto Han Junis, ki se je prelevilo v središče spopadov, in Rafo, mesto na meji z Egiptom, kamor se je zateklo več deset tisoč ljudi.

Izraelski obrambni minister Joav Galant je v ponedeljek zvečer sporočil, da se Hamas bliža svojemu koncu. »Hamas je na robu razpustitve – IDF (izraelska vojska) zavzema njegove zadnje utrdbe,« je sporočil.

Vojska naj bi med drugim obkolila oporišča gibanja v Džabaliji, obenem se je po njegovih besedah v zadnjih dneh predalo ali bilo zajetih več sto pripadnikov gibanja. To naj bi bilo najbolj oslabljeno na severu enklave, njegove navedbe še povzema britanski BBC.

Tudi izraelska obveščevalna služba in vojska navajata številne predaje in menita, da jim je uspelo zlomiti duha islamističnega gibanja. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi je v ponedeljek obiskal središče Han Junisa, kjer je dejal, da njihove sile varujejo svoje dosežke tako na severu kot na jugu območja Gaze.

7.04 Generalna skupščina ZN danes znova o humanitarni krizi v Gazi

Generalna skupščina Združenih narodov bo danes na izrednem zasedanju v New Yorku znova razpravljala o humanitarni krizi v Gazi, kjer že več kot dva meseca divja vojna med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas. Po napovedih diplomatskih virov bi skupščina lahko glasovala o resoluciji o prekinitvi ognja v Gazi.

Zasedanje so sklicali na poziv Egipta in Mavretanije, ki sta izpostavila hude humanitarne razmere, s katerimi se med izraelskim obstreljevanjem sooča palestinsko prebivalstvo. Osnutek besedila, o katerem bo razpravljala skupščina, je zasnovan podobno kot resolucija, proti kateri so ZDA v petek v varnostnem svetu ZN vložile veto.

Izraža zaskrbljenost zaradi katastrofalnih humanitarnih razmer na območju Gaze, obenem zahteva takojšnjo prekinitev spopadov med Izraelci in Palestinci ter izpustitev vseh talcev, ki jih je zajelo palestinsko oboroženo gibanje Hamas.

Generalna skupščina ZN je sicer že konec oktobra s prepričljivo večino sprejela resolucijo, v kateri je pozvala k takojšnjemu humanitarnemu premirju na območju Gaze, zahtevala takojšnjo zagotovitev vode, hrane, medicinskih potrebščin, goriva in elektrike v enklavi ter neoviran dostop za ZN in druge humanitarne organizacije, ki poskušajo pomagati Palestincem. Resolucijo je kot ena redkih držav EU podprla tudi Slovenija.

Varnostnemu svetu ZN je medtem kljub več predlogom le enkrat uspelo sprejeti resolucijo v povezavi z vojno v Gazi, ko je novembra pozval k podaljšanim premorom in humanitarnim koridorjem, s čimer so se izognili omembi prekinitve ognja oziroma premirja.