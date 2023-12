Netanjahu vztraja, da bo uničil Hamas, izraelske sile vdrle na jug Gaze

Izraelska vojna za uničenje Hamasa se bo nadaljevala, je v sinočnjem video nagovoru znova neomajno dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izraelske sile so davi vdrle na jug oblegane Gaze. Po zadnjih podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva je bilo v dveh mesecih izraelskih povračilnih napadov v Gazi ubitih najmanj 17.700 ljudi, večinoma žensk in otrok.

Premier Netanjahu je v nagovoru pohvalil ZDA, ker so blokirale prizadevanja Združenih narodov za prekinitev ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Zelo cenim pravilno stališče, ki so ga ZDA zavzele v Varnostnem svetu Združenih narodov (...) Zato bo Izrael nadaljeval svojo pravično vojno za uničenje Hamasa in doseganje ostalih ciljev vojne,« je izjavil izraelski premier.

Palestinci, razseljeni po vse Gazi, stradajo. FOTO: Reuters

Izraelske sile so davi vdrle na jug Gaze, kamor se je več sto tisoč palestinskih civilistov zateklo v iskanju zavetja pred izraelskim bombardiranjem in spopadi med izraelskimi silami in palestinskim gibanjem Hamas. Vir blizu Hamasa in palestinskih skrajnežev Islamskega džihada je za AFP povedal, da potekajo v bližini Han Junisa potekajo srditi spopadi obeh palestinskih skupin z izraelskimi silami. Novinar AFP je s terena poročal o napadih na tem območju.

Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje Gaze, ki ga vodi Hamas, je bilo v dvomesečnem nasilju v Gazi ubitih umrlo najmanj 17.700 ljudi, večinoma žensk in otrok. Kot je opozoril namestnik direktorja Svetovnega programa za hrano Carl Skau, polovica prebivalcev območja Gaze strada. V enklavo namreč vstopi le delček zalog, ki jih potrebujejo.

Izraelci medtem pozivajo k izpustitvi talcev, ki jih Hamas zadržuje od začetka oktobra. Ujetij je še 137. FOTO: Marco Longari/AFP

Izrael je vztraja, da bo izkoreninil Hamas po napadu skrajnega palestinskega gibanja na izraelsko ozemlje 7. oktobra, v katerem so borci Hamasa ubili približno 1200 ljudi in zajeli več kot 200 talcev. Kot so v soboto sporočili izraelski uradni viri, je v ujetništvu na palestinskem ozemlju še vedno 137 talcev.