Izraelska vojska napadla stavbo WHO, vklenila in slekla osebje

Izraelska vojska je v ponedeljek med zračno in kopensko ofenzivo na mesto Deir al Balah v osrednjem delu Gaze napadla tudi stavbo, v kateri je bilo nastanjeno osebje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Pred tem je bilo na območju poškodovano glavno skladišče organizacije. Ta svari, da je njeno delovanje v Gazi ohromljeno.

»Izraelska vojska je vdrla v prostore, zaradi česar so se morale ženske in otroci med aktivnim konfliktom peš evakuirati proti Al Mavasiju. Moškemu osebju in družinskim članom so vklenili roke, jih slekli in zaslišali na kraju samem ter pregledali pod grožnjo orožja,« je sporočila organizacija.

Kot je pojasnila, je bila rezidenca osebja napadena trikrat, pri čemer so letalski napadi povzročili požar in obsežno škodo ter ogrozili osebje in njihove družine, vključno z otroki. Dva uslužbenca in dva družinska člana so pridržali. Trije so bili pozneje izpuščeni, eden pa ostaja v priporu.

»WHO zahteva takojšnjo izpustitev pridržanega osebja in zaščito vseh svojih uslužbencev,« je v odzivu na napade sporočil generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dim v Gazi po izraelskih napadih FOTO: Amir Cohen/Reuters

Izraelska vojska je objekte WHO napadla po tem, ko je v ponedeljek sprožila zračno in kopensko ofenzivo na mesto Deir al Balah v osrednjem delu Gaze, kjer med skoraj 22-mesečno vojno doslej še ni izvajala kopenske ofenzive. Operacija je sledila ukazu Izraela za evakuacijo tamkajšnjih prebivalcev proti jugu.

Na tisoče ljudi je že zbežalo iz mesta. Lokalno zdravstveno osebje pa poroča o več smrtnih žrtvah, piše tiskovna agencija Reuters.

Medtem ko so izraelski tanki prodrli v južne in vzhodne predele Deir al Balaha, so izraelske sile v napadih po Gazi ubile več kot 60 Palestincev, med njimi 11 ponovno v vrstah za hrano. Zaradi lakote ljudje po Gazi umirajo in omedlevajo po ulicah, je opozorilo več humanitarnih organizacij.