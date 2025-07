Izraelska vojska odredila evakuacijo osrednjega dela Gaze

Izraelska vojska je danes pozvala Palestince k evakuaciji gosto naseljenega osrednjega dela Gaze in napovedala operacijo proti borcem Hamasa na območju, na katerem med skoraj 22-mesečno morijo v palestinski enklavi doslej še ni izvajala kopenske ofenzive.

Izraelske sile so prebivalce in razseljene Palestince na območju mesta Deir al Balah pozvale, naj območje nemudoma zapustijo in se premaknejo proti jugu, proti Al Mavasiju na sredozemski obali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik vojske Avičaj Adrae je na družbenem omrežju dejal, da Izrael širi svoje aktivnosti okoli Deir al Balaha, »tudi na območju, kjer ni še nikoli deloval«.

Poziv k evakuaciji, ki bi lahko nakazoval na skorajšnji napad, je povzročil preplah med več deset tisoči Palestinci, pa tudi med družinami izraelskih talcev, ki se bojijo, da njihove sorodnike zadržujejo v mestu.

Izraelske sile so na tem območju izvajale zračne napade, vendar doslej tja niso napotile kopenskih enot. Po navebah izraelskih virov je bil razlog ta, da vojska doslej ni vstopala na območje, ker sumi, da Hamas tam morda zadržuje talce, poroča Reuters.

Danes ubitih že 58 Palestincev

V današnjih izraelskih napadih na severu Gaze je bilo po palestinskih poročilih ubitih 58 Palestincev, najmanj 60 je ranjenih. Med žrtvami so znova ljudje, ki so čakali na humanitarno pomoč.

Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa, ki se sklicuje na očividce, so bile žrtve neoborožene. Številna trupla naj bi še vedno ležala na ulicah. Glede na poročila so ljudje čakali na tovornjake s pomočjo v bližini mejnega prehoda z Izraelom.

Izraelske sile so izvajale zračne napade. FOTO: Jack Guez/AFP

Wafa je poročala tudi o napadu severno od Rafe na jugu območja Gaze, kjer sta bila ubita dva človeka, ki naj bi prav tako čakala na pomoč v od vojne razdejani enklavi, kjer se prebivalstvo sooča s katastrofalnimi humanitarnimi razmerami.

Na območju je po palestinskih navedbah mesto za razdeljevanje pomoči ameriško-izraelske »Humanitarne fundacije za Gazo« (GHF). V bližini njenih centrov so izraelske sile že večkrat streljale na Palestince.

Na dogajanje v Gazi, kjer je bila ta teden tarča napada tudi katoliška cerkev, se je odzval tudi papež Leon XIV., ki je med današnjo molitvijo Angelovega čaščenja pozval »k takojšnji ustavitvi barbarstva te vojne in mirni rešitvi konflikta«.

Mednarodno skupnost pa je pozval k spoštovanju humanitarnega prava in spoštovanju obveznosti zaščite civilistov, kot tudi »prepovedi kolektivnega kaznovanja, neselektivne uporabe sile in prisilnega razseljevanja prebivalstva«, na spletni strani poroča Vatican news.