ZN: V Gazi pod nadzorom ameriško-izraelske fundacije GHF ubitih okoli 800 ljudi

V novih izraelskih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 18 Palestincev, od tega deset v bližini centra za razdeljevanje pomoči ameriško-izraelske Humanitarne fundacije za Gazo (GHF) pri Rafi, je danes ob sklicevanju na zdravstvene vire v enklavi poročala katarska televizija Al Jazeera.

Po navedbah urada ZN za človekove pravice (OHCHR) je bilo doslej na točkah pomoči v Gazi pod nadzorom ameriško-izraelske fundacije GHF od konca maja ubitih okoli 800 ljudi. »Do 7. julija smo zabeležili 798 umorov, od tega 615 v bližini lokacij GHF in 183, ki so se domnevno zgodili ob poti konvojev s pomočjo,« je danes dejala tiskovna predstavnica OHCHR Ravina Shamdasani.

Fundacija GHF, ki je 27. maja začela razdeljevati pomoč v Gazi, je medtem v izjavi za tiskovno agencijo Reuters navedbe OHCHR označila za napačne in zavajajoče. »Dejstvo je, da so bili najbolj smrtonosni napadi na točke pomoči povezani s konvoji Združenih narodov,« je dejal tiskovni predstavnik GHF.

Posledice izraelskih napadov v južni Gazi. FOTO: AFP

»Še en masaker«

GHF je v Gazi postala znana po skoraj vsakodnevnem streljanju na ljudi, ki v vrstah čakajo na hrano. Palestinci morajo za obrok paziti, da se gibljejo le po določenih poteh, ki so največkrat dolge in zahtevne, a tudi ob upoštevanju navodil jim varnost ni zagotovljena, poroča Guardian. Ahmad al-Farra, vodja pediatričnega oddelka v bolnišnici Nasser, je o petkovem napadu na množico Palestincev v bližini centra za razdeljevanje pomoči GHF dejal, da je šlo za še en masaker ter izpostavil kritično pomanjkanje postelj, zdravil, medicinskih pripomočkov in zdravstvenega osebja, še navaja Guardian.

Razmere v bolnišnici Nasser. FOTO: AFP

Vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini je danes na družbenem omrežju X zapisal, da je Gaza postala »pokopališče otrok in stradajočih«, ki da imajo na izbiro le dve možnosti – smrt zaradi izstradanja ali smrt zaradi strelnih ran. »Naše norme in vrednote so pokopane. Nedejavnost bo prinesla še več kaosa. Čas za ukrepanje je že davno minil,« je dodal.

Na porast akutne lakote v Gazi je danes opozorila tudi organizacija Zdravniki brez meja (MSF). »V kliniki Al Mavasi na jugu Gaze in kliniki MSF Gaza na severu opažamo največje število primerov podhranjenosti,« je sporočila organizacija in dodala, da se v obeh ustanovah trenutno s hudo ali zmerno podhranjenostjo sooča več kot 700 nosečnic in doječih mater ter skoraj 500 otrok.