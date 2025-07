Izraelska vojska v Gazi vsak dan ubije za en razred otrok

V nadaljevanju preberite:

V pričakovanju novic iz Dohe, kjer naj bi bili pogajalci Izraela in Hamasa pod patronatom Katarja, Združenih držav in Egipta vendarle blizu dogovora o 60-dnevni prekinitvi ognja, je izraelska vojska včeraj bombardirala cilje vzdolž celotne palestinske enklave, tudi tako imenovana varna območja in točke razdeljevanja humanitarne pomoči. Medtem ko se predsednik izraelske vlade in ključni človek genocida na območju Gaze Benjamin Netanjahu na domačem terenu s širjenjem konflikta bori za politično preživetje, je izraelska vojska v Gazi od 7. oktobra 2023 naprej v povprečju vsak dna ubila za poln razred otrok.