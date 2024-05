Izraelska vojska s strahovitim zločinom nad odločitev mednarodnih sodišč

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojaška letala so v noči iz nedelje na ponedeljek na območje v zahodne delu mesta Rafa, ki ga je vrh izraelske vojske označil za »varnega« in kamor se je pred brutalnimi napadi umaknilo tisoče in tisoče ljudi, izstrelila osem raket, ki so veliko »evakuacijsko« območje po poročanju očividcev spremenile v ognjeno kroglo. Ubitih je bilo najmanj štirideset ljudi, med njimi ogromno otrok.

To je bil izraelski odgovor na petkovo odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu (ICJ), da mora Izrael zaustaviti svojo kopensko ofenzivo na Rafo in vse aktivnosti, ki ogrožajo življenja civilistov. To je bilo – še eno v dolgi vrsti – sporočilo izraelskih oblasti najširši mednarodni skupnosti: ne priznavamo mednarodnih sodišč, mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnih konvencij.