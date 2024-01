Izraelske sile odredile evakuacijo več kot 500.000 ljudi

Izraelske sile nadaljujejo intenzivno bombardiranje mesta Han Junis v južnem delu Gaze, ob tem pa so ponoči ukazale evakuacijo skoraj 90.000 prebivalcev in 425.000 razseljenih ljudi, ki so v mesto pribežali iz drugih delov palestinske enklave, so sporočili Združeni narodi. Ob tem znova opozarjajo, da v Gazi ni več varnih območij za civiliste.

Izraelske sile so ponoči več kot 500.000 ljudem ukazale, naj zapustijo štiri kvadratne kilometre veliko območje v mestu Han Junis, je sporočil Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (UNOCHA). Dodaja, da na tem območju deluje 24 zavetišč za razseljene prebivalce iz drugih delov Gaze in tri bolnišnice.

To potrjuje splošno prepričanje Palestincev, da na celotnem območju Gaze ni več varnih območij za civiliste, poroča spletni portal katarske televizije Al Jazeera. Varna niso niti območja, ki jih upravlja agencija ZN za palestinske begunce.

Medtem ko v večjem delu palestinske enklave divjajo spopadi med izraelskimi silami in palestinskimi borci, o močnem izraelskem bombardiranju poročajo zlasti v Han Junisu, tudi v neposredni bližini bolnišnic Al Amal in Al Aksa ter bolnišničnega kompleksa Naser.

V Gazi ni več varnih območij za civiliste. FOTO: Shadi Tabatibi/Reuters

Zdravniki brez meja so izrazili skrb za varnost zaposlenih in pacientov v bolnišnici Naser zaradi nenehnega obstreljevanja njene okolice in poudarili, da jih je treba zaščititi in jim omogočiti, da jo zapustijo.

UNOCHA je sporočil še, da je bilo od ponedeljka do torka popoldan v 24 urah v izraelskih napadih ubitih skoraj 200 Palestincev, še nekaj več kot 350 pa ranjenih. Po smrti 24 izraelskih vojakov v ponedeljek pa je število ubitih pripadnikov izraelskih sil po podatkih vojske naraslo na 219, še 1232 pa je ranjenih.

Skupno število Palestincev, ki so bili ubiti od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi v Gazi, je po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi medtem naraslo na 25.490. Nekaj več kot 63.000 ljudi je ranjenih, še več tisoč pa pogrešanih.