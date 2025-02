J. D. Vance opozarja EU pred oviranjem razvoja umetne inteligence

Ameriški podpredsednik J. D. Vance je opozoril voditelje Evropske unije in drugih držav, da lahko s pretirano regulacijo »ubijejo« industrijo umetne inteligence, razmišljanje v tej smeri pa opisal kot »grozno napako«, za katero bodo na koncu plačale tako ZDA kot njihove države.

»Soočamo se z izjemno možnostjo nastanka nove industrijske revolucije, primerljive z razvojem parnega stroja, /.../ vendar ta se ne bo nikoli uresničila, če bo pretirana regulacija odvračala inovatorje od prevzemanja tveganj, potrebnih za napredek,« je Vance poudaril med bojevitim govorom na vrhu o umetni inteligenci, ki je v Pariz pritegnil številne evropske in svetovne voditelje.

Podpredsednik ZDA je kot primer pretirane regulacije izpostavil zlasti ukrepe EU, rekoč, da so se številna ameriška tehnološka podjetja »prisiljena ukvarjati z evropskim aktom o digitalnih storitvah in obsežnimi predpisi, ki jih je sedemindvajseterica uvedla za nadzor in odstranjevanje »tako imenovanih« dezinformacij. »Seveda želimo zagotoviti, da je internet varen kraj, vendar je ena stvar preprečiti plenilcu, da bi po spletu prežal na otroka, nekaj povsem drugega pa preprečiti odraslemu moškemu ali ženski dostop do mnenja, o katerem oblast meni, da je napačna informacija.«

Podpresednik ZDA je kot primer pretirane regulacije izpostavil zlasti ukrepe EU. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Kot problematično je Vance izpostavil tudi splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), češ da krmarjenje skoznjo »za manjša podjetja pomeni plačevanje neskončnih stroškov usklajevanja s pravnimi predpisi oziroma tveganje ogromnih glob. Nekatera so to dilemo rešila z blokiranjem uporabnikov EU. Je to res prihodnost, ki si jo želimo?« se je vprašal ameriški podpredsednik.

Med svojim govorom je Vance podčrtal, da nameravajo ZDA tudi v prihodnje ostati vodilna sila pri razvoju umetne inteligence, hkrati pa podrobneje razgrnil ambicije Trumpove administracije na tem področju.