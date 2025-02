Trump vztraja pri načrtu, a za Gazo ne bi tvegal ameriških življenj

Donald Trump je razkril nove podrobnosti svojega načrta za ameriški prevzem Gaze, pri čemer je zavrnil možnost pošiljanja ameriških vojakov na Bližnji vzhod. Republikanski predsednik je s tem popravil nekatere pretekle izjave, po vsem sodeč zato, da bi s svojo vizijo lažje prepričal zaveznike na kapitolskem griču.

Kljub vsesplošnemu ogorčenju mednarodne javnosti Trump ne odstopa od ambicij po ameriškem prevzemu Gaze in izselitvi Palestincev iz razdejane enklave, ki jih je predstavil med nedavnim srečanjem z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem v Washingtonu.

Kontroverzni načrt še vedno buri duhove tako na Bližnjem vzhodu kot med ameriškimi zaveznicami, podpore pa mu manjka tudi med republikanskimi kongresniki ter senatorji, ki so predsednikovo vizijo opisali kot nerealno oziroma neuresničljivo. Njihova opozorila so na Trumpa očitno naredila dovolj močan vtis, da se je v objavi na spletni platformi Truth Social odpovedal pošiljanju ameriških vojakov v Gazo, čeprav še v torek te možnosti ni želel povsem izključiti.

Izraelski obrambni minister je predlagal, naj Palestince iz Gaze vzamejo Irska, Španija, Norveška in druge države, ki so lani priznale Palestino. FOTO: Florion Goga/Reuters

Večina od dveh milijonov prebivalcev Gaze je razseljenih. FOTO: Bashar Taleb/Afp

Strah pred propadom premirja

»Ameriški vojaki ne bi bili potrebni!« je Trump vztrajal v zapisu, s katerim je poskušal odpraviti vsaj nekatera odprta vprašanja, povezana z načrtom. »Gazo bi po zaključku bojev Izrael predal ZDA. Palestinci … bi bili že prej preseljeni v veliko varnejše in lepše skupnosti z novimi in modernimi domovi v regiji. Imeli bi dejansko priložnost biti srečni, varni in svobodni. ZDA bi nato s pomočjo vrhunskih razvojnih ekip z vsega sveta počasi in previdno začele graditi tisto, kar bi postalo eno največjih in najbolj spektakularnih razvojnih območij te vrste na svetu,« je predsednik povzel svoj recept za mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu.

Ali je s tem prepričal tudi katerega od skeptikov v lastni stranki, ni bilo jasno. Predsednikovi zavezniki so v zadnjih 48 urah dopuščali možnost, da načrt za Gazo ni dejanska politična ambicija, ampak zgolj poskus podžiganja mednarodne razprave o prihodnosti enklave, kjer trenutno vlada krhka prekinitev ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

Trump s svojimi predlogi v nobenem primeru ni prepričal arabskih držav, ki so opozorile na nevarnost vnovičnega izbruha nasilja. Egiptovsko zunanje ministrstvo je danes zavrnilo vsakršno možnost sodelovanja pri razseljevanju Palestincev iz sosednje Gaze. Dan pred tem se je proti Trumpovemu načrtu odločno postavila tudi Jordanija.

Ameriški predsednik s svojimi predlogi ni prepričal tudi arabskih držav, ki so opozorile na nevarnost vnovičnega izbruha nasilja v Gazi. FOTO: Bashar Taleb/Afp

Kljub številnim nejasnostim se je izraelska vojska začela pripravljati na »prostovoljni« odhod Palestincev iz razdejane enklave, kjer je razseljenih večina od dveh milijonov prebivalcev. »Pozdravljam pogumen načrt predsednika Trumpa, prebivalci Gaze bi morali dobiti priložnost oditi in se odseliti, kot je norma po vsem svetu,« je dejal obrambni minister. Pri tem je dodal, da bi morale palestinske begunce sprejeti Španija, Irska, Norveška ter druge države, rekoč, da so »pravno zavezane vsem prebivalcem enklave dovoliti vstop na svoje ozemlje«. »Njihova hinavščina bo razkrita, če tega ne bodo storile,« je vztrajal minister.

Trojica evropskih držav je skupaj s Slovenijo lani v odzivu na očitane izraelske kršitve mednarodnega prava priznala palestinsko državnost. V Dublinu so izjave izraelskega zunanjega ministra označili za »distrakcijo«, španski zunanji minister José Manuel Albares pa je v intervjuju za domače medije poudaril, da »Gaza pripada prebivalcem [enklave] in da mora biti sestavni del prihodnje palestinske države«.