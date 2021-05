Joe Biden razkril svoje in ženine dohodke

Svoje dohodke je predsatavila tudi podpredsednica Kamala Harris z možem Dougom Emhoffom. Foto Win Mcnamee/Afp

Zagovorniki višjih davkov za milijonarje in milijarderje proti najbogatejšemu Zemljanu Jeffu Bezosu. Foto Drew Angerer/Afp

Novi demokratski predsednik ZDAje svojemu republikanskemu predhodnikupokazal, kaj je davčna razvidnost: skupaj s prvo damoje sinoči objavil svojo davčno napoved za lansko leto. Trump še zdaj noče objaviti svojih davčnih izpiskov, domnevno zaradi nezaključenih postopkov.Bidnova davčna napoved kaže velik upad prihodkov zaradi predsedniške kandidature, saj sta leta 2017 s soprogo služila dobrih enajst milijonov dolarjev. Nekdanji podpredsednik je lahko za posamezne govore zahteval do 190 tisoč dolarjev, lani pa je vsega skupaj prejel »le« 607,336 dolarjev, od tega 260,000 dolarjev iz pokojninskih in drugih investicij ter 45.836 dolarjev državne pokojnine. Veji del preostanka je z učenjem zaslužila Jill, tudi s takšnimi dohodki pa sta Bidnova plačevala le 25,9 odstotno davčno stopnjo.Bidnovi davčni podatki kažejo, da je po končanju podpredsedniškega mandata v administraciji demokratskega predsednikazaslužil dvakrat več kot v osemnajstih letih pred tem. Že samo knjiga spominov mu je prinesla osem milijonov dolarjev, veliko denarja pa je zaslužil tudi z učenjem na Univerzi Pensilvanija. Leta 2018 sta s ženo zaslužila 4,6 milijona dolarjev, leta 2019 985.000 dolarjev,V ponedeljek sta svoje davčne podatke objavila tudi podpredsednicain njen mož, ki sta v večini zaradi njegovega partnerstva v odvetniškem podjetju DLA Piper lani prislužila 1,8 milijona dolarjev. Tudi to je bilo zaradi predvolilne kampanje precej manj kot leta 2019, ko sta zaslužila več kot tri milijone dolarjev, obdavčena pa sta bila s 36,7 odstotno stopnjo.Tako predsedniški kot podpredsedniški par bo prizadelo višanje davkov za bogate, ki ga Biden in Harrisova poskušata spraviti skozi kongres, a imata pri tem dobro družbo. V ponedeljek je v prestolnici Washington demonstrirala skupina »domoljubnih milijonarjev«, ki zase in za druge bogataše zahtevajo višje davke. Pod vodstvomiz Disneyeve dinastije teriz Kennedyjeve so protestirali tudi pred palači podobnim domom najbogatejšega Zemljana, vrednega 187 milijard dolarjev.Biden bo nasprotno več denarja namenil družinam z otroki, revnejše med njimi bodo že julija začele prejemati višje dodatke iz zadnjega reševalnega paketa. Kritiki pa demokratskemu predsedniku očitajo nagrajevanje nedela in odrivanje kapitala, ki ustvarja delovna mesta za vse. Najbolj ogorčeni med njimi celo verjamejo teorijam zarote, da je skupaj s sinom Hunterjem služil na Kitajskem, v Ukrajini in drugod ter tega denarja ni prijavil davkariji.