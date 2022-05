Juan Carlos po dveh letih spet doma

V nadaljevanju preberite:

Po 654 dneh prostovoljnega eksila v Abu Dabiju, kamor se je umaknil zaradi finančnih škandalov, je zaslužni španski kralj Juan Carlos I. danes prvič stopil na domača tla. Čeprav sta tožilstvi v Madridu in Ženevi pred časom zaprli preiskave o izvoru njegovega premoženja, monarhov kratek obisk povzroča nemalo polemik. Da se je izognil sodnim postopkom, se mora namreč bolj kot pomanjkanju dokazov zahvaliti zastaranju, nedotakljivosti in naknadni regulaciji davčnih obveznosti. Bližina očeta, pogreznjenega v škandale, je še posebej neprijetna za aktualnega kralja Filipa VI., ki je med njima zarezal ostro ločnico in poskuša povrniti ugled instituciji.