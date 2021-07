Južnoafriško pogrezanje v državljanski konflikt

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu, da so se v zadnjih dneh razmere v Južni Afriki vsaj malce umirile, je so siloviti nemiri v provinci KwaZulu-Natal in tudi v Johannesburgu do obisti razgalili družbeno, ekonomsko in politično realnost države, ki že dolgo ne pluje več na evforičnem val »mavričnega naroda«, pač pa na zaporednih uničujočih valovih ene najvišjih stopenj neenakosti, korupcije, brezposelnosti, nekompetentnega vodenja, nasilja, kolektivne travme, kriminala in, tudi, »tovariških« zaslug znotraj vladajočega Afriškega nacionalnega kongresa (ANC), ki je že davno opravil svojo zgodovinsko nalogo, v sedanjosti pa se, milo rečeno, ne znajde najbolje.