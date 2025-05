V nadaljevanu preberite:

Toda zdi se, da je vse več ljudi, zlasti mlajših, pripravljenih spregledati slabe plati Kitajske. In to ne po zaslugi partijskih propagandistov. Watkins je le eden iz množice tujih vlogerjev, ki objavljajo posnetke svojih potovanj, odkar se je Kitajska po covidu-19 ponovno odprla. Kitajska podjetja imajo vrhunsko tehnologijo in odlične kulturne izvozne produkte, k ugledu države pa je pripomogel tudi upad priljubljenosti Amerike s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu. Celo časopis People's Daily, uradni glasnik komunistične partije, je 15. maja presenetljivo objavil članek z naslovom »Kako je Kitajska postala kul?«.