Kitajska ima orožje, ki bi lahko resno škodilo ZDA

Najnovejše kitajske omejitve bi kljub temu lahko povzročile veliko škodo, in sicer iz treh razlogov. Prvič, »težke« redke kovine, za katere je Kitajska omejila izvoz, je najtežje nadomestiti. Disprozij in terbij uravnavata toploto v magnetih, ki poganjajo vetrne turbine na morju, reaktivna letala in vesoljska plovila. »Večji kot je motor, težje redke kovine potrebuješ,« pravi Ionut Lazar iz svetovalnega podjetja CRU. Drugih pet kovin je ključnih za izdelavo čipov za umetno inteligenco. Nekatere so tudi v napravah za magnetno resonanco, laserjih in optičnih vlaknih.