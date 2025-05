Dirka za izdelavo bojnih letal

V nadaljevanju preberite:

»Nobeno drugo letalo ni kakor to. Od hitrosti prek manevriranja do tovora,« je 21. marca izjavil Donald Trump, ko je napovedal, da bo prihodnje ameriško bojno letalo F-47 izdelal velikan na področju letalske in vesoljske industrije, Boeing. To letalo je eno izmed več tako imenovanih letal šeste generacije, ki jih pripravljajo po vsem svetu.

Kitajska je decembra predstavila domnevni prototip J-36. Gre za impozantno letalo z nevpadljivimi lastnostmi in dizajnom velikega letečega krila. Velika Britanija, Italija in Japonska skupaj razvijajo lastno letalo, imenovano tempest, ki naj bi začelo leteti leta 2035. Francija, Nemčija in Španija upajo, da bo njihov sistem FCAS (Future Combat Air System) pripravljen do leta 2040.