Washingtonski učinek bi lahko bil odločilen v tekmi za umetno inteligenco

Po petih mesecih svojega drugega predsedniškega mandata Donald Trump že uvaja novo obdobje imperialnega tehnološkega upravljanja, v katerem so domači in tuji regulativni organi podrejeni ameriški administraciji, njene odločitve pa postajajo prevladujoče na področju tehnologije.

Silicijeva dolina je svoj politični vpliv ohranjala z agresivnim lobiranjem in strateškimi predsedniškimi imenovanji. Čeprav tehnološka industrija ne odobrava carin, ki jih je uvedel Donald Trump, in političnih prednostnih nalog sedanje administracije, se ji njena prizadevanja obrestujejo, saj si republikanski voditelji prizadevajo preprečiti tehnološko regulacijo ne le v kongresu – kjer je bil zakonodajni napredek vse manj verjeten –, ampak tudi na državni ravni in po svetu.