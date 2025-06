Z napadom na znanost gibanje Maga pljuva v lastno skledo

V nadaljevanju preberite:

Napadi so bili hitri in drzni. Trumpova administracija je v nekaj mesecih ukinila na tisoče raziskovalnih štipendij in znanstvenikom odvzela več milijard dolarjev. Projekti na Harvardu in Columbii, ki sta med najboljšimi univerzami na svetu, so bili nenadoma ustavljeni. S predlaganim proračunskim rezom bi glavnim ustanovam za financiranje raziskav zmanjšali sredstva za kar 50 odstotkov. Ker ameriške tehnološke in znanstvene odličnosti ne prekaša nihče na svetu, je država že dolgo magnet za nadarjene. A zdaj nekateri izmed največjih umov na svetu zaskrbljeno iščejo izhod.