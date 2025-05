Amerika propada hitreje od drugih. A se hitreje spet postavlja na noge

V nadaljevanju preberite:

Tradicionalne ameriške hiše so bile grajene za obilje, ne za obup. Energija mora biti poceni, da lahko za tankimi montažnimi stenami pozimi grejejo in poleti hladijo. Vsa država je nastala na ideji življenja, svobode, iskanja sreče in tega, da vsi ljudje verjamejo v ameriške sanje boljšega življenja za svoje otroke. V skoraj 250-letni zgodovini ZDA smo zdaj v letih, ko tega ni več, v velikem paradoksu ameriške družbe pa so se spremenile tudi politične vloge. Republikanski predsednik Donald Trump hoče vrniti nekdanjo moč iz časov gradnje hiš s pročelji iz rdečih opek, pa čeprav so tedaj prav katoliške cerkve in demokratska stranka pomembno vplivale na dvig življenjskega standarda delavcev.