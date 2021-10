Kancler, ki ga je rodila korupcija

V nadaljevanju preberite:

Dve veliki aferi sta pretresli severno sosedo v zadnjih dveh letih. Po prvi je Alexander Schallenberg postal zunanji minister, po drugi se je zavihtel na čelo vlade.

Že njegovi predniki so bili znani diplomati; njegov ded Herbert je bil generalni konzul v Parizu, njegov praded Walter Koch je bil najprej saški, nato nemški veleposlanik v Pragi. Alexander je kot sin avstrijskega veleposlanika mladost preživel v Indiji, Španiji in Franciji, študiral je pravo na dunajski univerzi in pariški univerzi Pantheon-Assas, podiplomsko se je v evropskem pravu izpopolnjeval na Evropskem kolidžu v flandrijskem mestu Brugge.

Poleg nemščine še tekoče govori angleščino, francoščino in španščino. Razume tudi ruščino, a v pogovore kot »diplomat stare šole« najraje vpleta fraze v nekdaj poglavitnem diplomatskem jeziku francoščini.