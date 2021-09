Katalonskemu independentistu so se v bran postavili nekateri evropski politiki

FOTO: Miguel Medina/AFP

Nekdanji katalonski predsednik, ki so ga v četrtek zvečer aretirali na Sardiniji, v petek pa ga je sodišče v Sassariju na severu otoka izpustilo na prostost, se danes vrača v Belgijo. Tako se je odločil v soboto, ko je stopil pred novinarje v Algheru in pojasnil, da se želi udeležiti današnjega sestanka skupine za zunanjo trgovino, katere član je v evropskem parlamentu. V Italijo se bo, kot je zagotovil, vrnil v začetku oktobra, ko ga bodo (v ponedeljek, četrtega) zaslišali v zvezi s špansko zahtevo o izročitvi zaradi obtožb vstajništva in zlorabe javnega denarja.Oseminpetdesetletni katalonski politik, ki živi že skoraj štiri leta v eksilu in ne uživa več imunitete evropskega poslanca, vztraja, da bo še naprej svobodno potoval po Evropi. Petkova odločitev italijanskega sodišča, da ga po pridržanju vendarle izpustijo, je zanj potrdilo, da je boj, ki ga bijejo katalonski independentisti, pravilen: »za svobodo, demokracijo, pravico do samoodločbe, svobodo izražanja in svobodo zbiranja«.Aretacija Puigdemonta na Sardiniji je povzročila hudo vznemirjenje v Kataloniji, a ne le tam. Mediji so poročali, da so se v petek protestniki dvignili tudi v Londonu, Dublinu, Bruslju, Toulousu, Perpignanu, Luksemburgu pa še v Bilbau in Pamploni, kjer so zahtevali njegovo takojšnjo izpustitev. Independentistu v bran in proti zlorabljanju vladavine prava v EU so se, kot so povzeli pri katalonski tiskovni agenciji, oglasili številni politiki, sploh člani evropskega parlamenta, kot sta IrcainTudi Nemec, član parlamentarne skupščine Sveta Evrope, je dejal, da se mora politično preganjanje prek pravosodja v Španiji končati. Nekdanji italijanski senatorje podobno izjavil, da morajo evroposlanci svobodno potovati po Evropi, Italija da je z aretacijo naredila napako. Belgijski evroposlanecje prav tako solidarnostno tvitnil, da podpira Puigdemonta, v imenu spoštovanja demokratičnih pravic in zakonodaje EU.Katalonsko-španski konflikt v zadnjem času ni bil deležen veliko medijske pozornosti, konec prejšnjega tedna pa je spet stopil v ospredje, saj so dogajanje na Sardiniji spremljali tudi največji svetovni mediji.