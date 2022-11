Kdo se ne boji Donalda Trumpa

V nadaljevanju preberite:

Celo na konservativni televiziji Fox News so predvajali samo začetek razglasitve ponovne predsedniške kandidature Donalda Trumpa, hči Ivanka, visoka svetovalka v njegovi Beli hiši, sploh ni prišla na razglasitev z opravičilom, da se ne bo več ukvarjala s politiko. Prejšnji republikanski predsednik pred seboj vendarle vidi »comeback«, vrnitev, ter veliko in veličastno Ameriko, republikanski in demokratski tekmeci pa ostrijo politične sablje.