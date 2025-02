Ker se tla ne umirijo, so izredne razmere razglasili tudi na Amorgosu

Po Santoriniju so tudi na grškem otoku Amorgos danes razglasili izredne razmere, ker v bližini v Egejskem morju še vedno zaznavajo potresne sunke. Najmočnejši sunek je imel danes magnitudo 5. Grška civilna zaščita je ukrep sprejela, da bi lahko hitreje dodelila državno pomoč, če bi jo potrebovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Raziskovalci z atenske univerze so med 26. januarjem in 9. februarjem zabeležili več kot 14.000 potresnih sunkov na območju med Santorinijem, Amorgosom, Iosom in Anafijem v Egejskem morju.

Čeprav niso povzročili večje gmotne škode, šole na Santoriniju, Amorgosu in sosednjih otokih ostajajo zaprte najmanj do petka. Reševalne ekipe so še naprej v stanju pripravljenosti.

Večina od skoraj 16.000 prebivalcev Santorinija je zapustila otok, kjer so izredne razmere razglasili prejšnji teden.

Amorgos je od Santorinija oddajen približno 50 kilometrov in ima manj kot 2000 stalnih prebivalcev.

Zaradi skalnatega terena in redkejše pozidave velja za manj ogroženega kot Santorini.